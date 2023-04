Amigos de Ouricuri está na grande final do Intermunicipal de Futebol Master 2023

Amigos de Ouricuri está na grande final do Intermunicipal Master 2023.

Atalaia é uma das cidades finalistas do Campeonato Intermunicipal de Futebol Master 2023. Jogando na manhã deste domingo (9), no Estádio O Luizão, o Amigos de Ouricuri derrotou por 2 a 0 Gama Master e vai disputar o título da maior competição de futebol master do Estado de Alagoas.

Da Silva e Véio da Branca garantiram a classificação para a equipe atalaiense. O atacante Da Silva segue como o artilheiro disparado da competição, com 19 gols marcados.

Por ter tido a melhor campanha na fase de classificação, o Amigos de Ouricuri disputa em casa, no Estádio O Luizão, a grande final da competição, contra o 3R de Messias. A partida será realizada no dia 23 de abril, domingo, a partir das 08:30.

É importante que os atalaienses, principalmente os que gostam do esporte, vão torcer e incentivar a equipe nesta final, na buscar de trazer esse troféu inédito para o município de Atalaia. Em 2021, o Amigos de Ouricuri deixou escapar o título nos pênaltis, sendo derrotado por 5 a 4 para o Vira Virou.