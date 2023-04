Paixão de Cristo é encenada por crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia

Com o espetáculo Via Dolorosa, crianças e adolescentes do SCFV de Atalaia encenam a Paixão de Cristo.

Um grande público foi a Praça Central na noite desta última sexta-feira (7), para prestigiar a linda apresentação da encenação da Paixão de Cristo, através do espetáculo Via Dolorosa, realizada por crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) de Atalaia.

Com o Projeto Teatral Resgata-me, oficinas são realizadas na busca de estimular, através da arte e da cultura, as relações sociais, elevar a autoestima e fortalecer o sentimento de pertencimento deles com a comunidade e a família.

Este espetáculo, que foi bastante aclamado pelo público presente, é resultado de um trabalho no qual as crianças puderam participar de oficinas de aulas cênicas, de oratória, acompanhar a confecção de figurinos, como parte de um acompanhamento pedagógico e de inclusão.

Ao lado do Padre Manoel Francelino, a secretária municipal de Assistência Social, Valéria Araújo, acompanhou a apresentação teatral.