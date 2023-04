Atalaia se emociona com a encenação da Paixão de Cristo do CEPP

9ª edição da Paixão de Cristo do CEPP.

O espetáculo da Paixão de Cristo do Centro Educacional O Pequeno Príncipe - CEPP foi encenado em Atalaia, na noite desta última terça-feira (4), na Praça do Trevo. Centenas de pessoas se emocionaram com uma das mais belas histórias da humanidade.

Em sua 9ª edição, a encenação da Paixão de Cristo do Grupo Atuar já é uma grande tradição em Atalaia, com um teatro rico em detalhes, retratando trechos da via sacra de Jesus, a exemplo da Última Ceia, da crucificação, sepultamento e ressurreição de Cristo.

Com a participação de 50 alunos, o espetáculo é considerado o maior ao ar livre do Estado de Alagoas, composto exclusivamente por alunos.

O evento contou com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia.