Atalaienses são homenageados na 8ª edição do Prêmio Selma Brito

Na noite desta última segunda-feira (3), foi realizada a solenidade de entrega do Prêmio Selma Brito, realizada no auditório da Casa da Indústria, no bairro Farol, em Maceió.

Em sua 8ª edição, a premiação contemplou 28 personalidades que contribuem com o desenvolvimento de Alagoas, nos segmentos da Cultura, Turismo, Desenvolvimento, Empreendedorismo, Gestão, Industria e Comércio. Os nomes foram escolhidos por uma comissão técnica, que realizou pesquisas durante o ano inteiro.

Entre os homenageados, os atalaienses Mário Roberto Tenório de Albuquerque, Procurador Geral de Justiça do Estado, na categoria “Modelo de Gestão” e Carlos Jorge, Superintendente da CBTU Alagoas, na categoria “Gestão de Transportes”.

Para Márcio Roberto, tal reconhecimento promove leveza, já que seu projeto como chefe do MP de Alagoas sempre foi moldado pela vontade de bem servir e pela transparência.

“Regozijo-me, enquanto procurador-geral de Justiça, pelo prêmio Selma Brito, ainda mais ao ser contemplado como modelo de gestão. Isso significa que o trem não descarrilou e que o condutor tem feito o percurso com responsabilidade, observando cada detalhe, tentando chegar ao destino com muito trabalho e perseverança. O cidadão alagoano sabe que pode contar com o Ministério Público para a proteção dos seus direitos. Internamente, adotamos o planejamento estratégico para melhor gerir, agregar, valorizar membros e servidores apoiando-os no que for necessário. Resta-me agradecer e guardá-lo com muito carinho”, enfatiza Márcio Roberto.

Já o Superintendente da CBTU Alagoas, Carlos Jorge, se disse honrado por este reconhecimento e que a missão é avançar ainda mais com transporte ferroviário no Estado.

“Nossa missão é avançar com o transporte ferroviário, o único capaz de resolver o problema de transito da região Metropolitana de Alagoas”, destacou.