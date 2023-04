Vereador Tacinho solicita a realização de Concurso de Quadrilhas Juninas só com representantes de Atalaia

Vereador pede realização de Concurso de Quadrilhas Juninas só com representantes do município.

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada nesta última terça-feira (04), o vereador Tacinho (PP) apresentou a Indicação 001/2023, que solicita da Secretaria de Cultura a realização de um concurso só com a participação das Quadrilhas Juninas de Atalaia, nos festejos juninos deste ano.

O objetivo do parlamentar é valorizar a cultural local, fortalecendo as Quadrilhas Juninas do município.

“O pessoal da Branca, Olhos D’água, Santo Antônio, dos Assentamentos e de toda região, se reunir para montar suas Quadrilhas e participar deste concurso, para animar nosso São João e relembrar dos bons tempos. Movimenta a economia do nosso município e satisfaz os atalaienses, pois a mãe e os demais familiares, vão lá aplaudir seu filho”, destaca o vereador Tacinho.

Aprovada por unanimidade, Indicação segue para análise do Poder Executivo.