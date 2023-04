Destaque da base do Grêmio, Benjamin assina primeiro contrato de formação com tricolor gaúcho.

O jovem atacante Benjamin Santos, destaque da base do Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, assinou nesta segunda-feira (3), o seu primeiro contrato de formação com o tricolor gaúcho.

Nascido em Maceió, mas com sua origem familiar no Distrito Ouricuri, em Atalaia, Benjamin vem brilhando em seu processo de formação nas categorias de base, com muita dedicação, talento e títulos conquistados com a camisa do Grêmio.

“Agradeço a Deus por tudo que vem acontecendo em minha vida e a todos que fazem parte da minha trajetória, e me acompanham até aqui. Se Deus quiser, é só o começo”, destacou o habilidoso atacante em suas redes sociais.