Associação AP3 participa do 1º Seminário de Economia Criativa promovido pela Secult Alagoas

Neste último sábado, 1º de abril, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) promoveu no Centro de Inovações, no Jaraguá, em Maceió, o seu 1º Seminário de Economia Criativa.

A Associação AP3 esteve representada neste importante evento, que reuniu diversos segmentos da cultura para discussão de novos conceitos, troca de experiências e novas tendências e oportunidades de empreendimentos culturais.

Segundo os técnicos e palestrantes, existe uma diversidade de oportunidades para as expressões culturais em todas as regiões do estado e nos municípios com capacidade de incluir não somente a classe de artistas como também o terceiro setor, as associações, a população e comunidades na geração de renda, com ações criativas no mercado das artes.

“Foram discutidos temas relevantes para dar subsídios as ações dos grupos sociais no aquecimento da cultura como fator de inovação, geração de empregos, valorização das artes cênicas, patrimônio, designer, empreendedorismo e produção cultural”, destaca Sônia Goes, que esteve representado a AP3.

Na oportunidade, a secretária de Cultura, Melina Freitas, mobilizou a todos para projetos inovadores e criativos, visando fortalecer a cultura alagoana.