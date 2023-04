Prefeitura inicia a entrega de peixes da Semana Santa para mais de 14 mil famílias de Atalaia

Na manhã deste domingo (2), a Prefeitura de Atalaia, por meio da Secretaria de Assistência Social, iniciou a tradicional entrega do pescado da Semana Santa e também de um kit contendo arroz e leite de coco.

Com o Programa Peixe do Povo, a gestão da prefeita Ceci irá realizar a maior entrega gratuita de peixes já vista pelos atalaienses na Semana Santa, sendo 30 toneladas, para garantir uma Páscoa farta e ainda mais abençoada para mais de 14 mil famílias.

As entregas iniciaram pela Zona Rural do município e seguem nesses próximos dias para alcançar todas as residências de Atalaia, da Zona Rural a Zona Urbana, já que a entrega é feita de porta a porta.

“Mantemos a tradição e estamos entregando os pescados da Semana Santa para uma Páscoa ainda mais abençoada aos atalaienses. É gratificante demais passar de casa em casa e sentir o carinho de todos. Atalaia vive um novo momento e vamos continuar trabalhando. Contem comigo”, destaca a prefeita Ceci, que participou das entregas.