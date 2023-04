Participe I Sorteio Solidário da Casa da Professora Bedy

Com o objetivo de arrecadar recursos em prol dos cuidados com a PROFESSORA BENEDITA BASTOS, a DONA BEDY, seus familiares iniciaram neste sábado (01) a venda de bilhetes para interessados em participar do SORTEIO SOLIDÁRIO da residência da família (uma casa), localizada em Atalaia.

Com valor de R$ 30,00 (trinta reais) por bilhete, o sorteio solidário é promovido através do RIFA DIGITAL e será realizado pela Loteria Federal no próximo dia 10 de maio, as 20:30.

CLIQUE AQUI para participar deste ato de solidariedade e reconhecimento da importância histórica de Dona Bedy para nossa Atalaia

Conforme regulamento do sorteio solidário, em caso de não ser atingido o valor esperado, será entregue ao ganhador do sorteio, um valor proporcional ao arrecadado.

Em caso de dúvidas e para maiores informações entre em contato pelo WhatsApp 82 98212-9273.

DONA BEDY

Natural de Capela, veio residir em terras atalaienses após seu casamento com o senhor José Ferreira da Silva, o Braguinha, onde constituiu família e conquistou inúmeras amizades, principalmente, no ambiente escolar, que sempre foi uma das suas grandes paixões.

E, foi ensinando com amor, que contribuiu ao longo de quatro décadas, para a formação educacional de um grande número de atalaienses, sem distinção, desde os mais humildes, até figuras importantes da política de Atalaia e da sociedade em geral, a exemplo do atual Procurador do Estado de Alagoas, o Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

Hoje com 90 anos de idade e acometida de uma grave demência e Alzheimer, que evoluiu rapidamente logo após o falecimento de sua filha Aurora Virgínia, em 2008, após um grave AVC.

Suas filhas Aurora (em memoria) e Verônica revessavam os cuidados com Dona Bedy. Com saúde bastante debilitada, a ilustre professora reside atualmente com sua filha Verônica em Maceió. “Está muito difícil administrar tudo sozinha, em todos os sentidos”, revela Verônica.