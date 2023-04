Junta Governativa da nova subseção da OAB no Vale do Paraíba é empossada

A Junta Governativa que vai representar os advogados e advogadas na nova subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Alagoas (OAB/AL), situada no Vale do Paraíba, foi empossada nesta sexta-feira (31), durante sessão ordinária do Conselho Seccional da Ordem. Com isso, os profissionais da região passam, agora, a contar com um suporte da OAB, sem que seja necessário o deslocamento para Maceió ou outras localidades.

A subseção terá como presidente, até o final de 2024, o advogado Márcio Roberto Tenório de Albuquerque Junior, de Atalaia, município onde será instalada a sede da subseção. Também compõem a Junta Governativa a vice-presidente Marília Pontes Carnaúba Santos, de Viçosa; a secretária-geral Mizia Guilherme Sampaio, de Atalaia; o secretário-geral Adjunto Tarles Rogério Silva Costa, do Pilar, e o tesoureiro Carlos Bernardes, de Cajueiro.

“Fizemos questão de contemplar todas as regiões para que todos os advogados e advogadas dos municípios se sintam representados”, pontuou Márcio Roberto.

Em breve, deve ser lançada a pedra fundamental para a construção da sede da subseção em Atalaia. O terreno já foi doado pela prefeita do município, Cecília Herrmann, e os recursos para a execução da obra já estão garantidos pelo Conselho Federal, após pedido do presidente da OAB/AL, Vagner Paes, ao presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti. Serão cerca de R$ 450 mil para a construção do espaço.

Enquanto a nova “casa” não fica pronta, a subseção do Vale do Paraíba estará funcionando e atendendo às demandas da advocacia na Sala do Advogado que fica situada na Justiça do Trabalho, em Atalaia, que é um local central e de grande fluxo.

Nesse início de atividades, o foco estará em fazer o chamamento da advocacia que atua na região para que se inscrevam na subseção sediada em Atalaia. A meta é atingir o número de 100 inscritos até o início de 2024. Para estimular esta mudança, os membros do Conselho Seccional aprovaram, durante a sessão desta sexta-feira, a isenção, por 90 dias, da taxa de transferência.

“A partir de hoje, os advogados e advogadas que tiverem interesse em transferir sua inscrição, não vão pagar a taxa. Queremos agora publicizar a criação da Subseção do Vale do Paraíba e demonstrar a necessidade de que todos venham se inscrever. Todos serão abraçados e acolhidos”, destaca Márcio Roberto.

A nova Subseção da OAB/AL no interior de Alagoas vai abranger os municípios de Atalaia, Pilar, Boca da Mata, Cajueiro, Capela, Chã Preta, Mar Vermelho e Viçosa.

