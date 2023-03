Volta Redonda segue preparação para a Série A do Alagoano de Futebol 7

O Volta Redonda segue seu planejamento de treinos visando a disputada da Série A do Campeonato Alagoano de Futebol 7. Na noite desta quinta-feira (30), na Arena Rodrigues, a equipe atalaiense esteve reunida mais uma vez.

Após o sucesso de sua participação na Série B, onde chegou as semifinais, garantindo o acesso a elite do Fut 7 alagoano, o Volta Redonda aguarda a definição de seu grupo na Série A, após o Congresso Técnico que acontece no próximo dia 11 de abril.

A equipe atalaiense conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Atalaia, através da Secretaria Municipal de Esportes, da Prefeita Ceci, da secretária Joana D’arck, do vereador Rudinho Rodrigues, da loja Arcanjo Elétrico Atalaia, do Edinho Peças, da Farmácia do Trabalhado Brasileiro, da Arena Santo Amaro e da Arena Rodrigues.

Confira fotos registradas pelo Jacson Santos: