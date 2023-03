Município de Atalaia marcou presença em encontro regional sobre a Política Estadual de Assistência Social

A Secretaria de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades), promoveu nesta terça-feira, 28 de março, o “I Encontro Regional sobre a Política Estadual de Assistência Social", em Maceió, direcionado aos municípios da região Metropolitana.

O município de Atalaia esteve representado neste evento pela secretária de Assistência Social, Valéria Araújo e pela equipe técnica da Semas.

No encontro foram abordados temas como O Território para o Suas, Conhecendo a Superintendência de Avaliação e Gestão da Informação (Sagi), Atualização do Cadastro Único, Cofinanciamento Estadual Cras e Creas. Também foi debatido o novo Plano Plurianual (PPA) 2024-2027. A determinação do governador Paulo Dantas é que o novo PPA seja participativo e com foco no combate à fome.

Além da secretária Kátia Born (Seades), o evento contou com a presença do vice-governador Ronaldo Lessa, entre outros.