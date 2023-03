Vereador Anderson Medeiros receberá o Prêmio Destaque 2023 do Jornal Alagoas na Mídia

Em reconhecimento ao trabalho que vem realizando no Legislativo Municipal de Atalaia, o vereador Anderson Medeiros será homenageado pelo Jornal Alagoas na Mídia, com o Prêmio Destaque 2023. A solenidade de entrega da premiação acontece no próximo dia 26 de maio, no auditório da OAB Alagoas, em Maceió.

Idealizado pela Jornalista Marcela Vilela, o prêmio é um reconhecimento a alagoanos e alagoanas que se destacaram em vários segmentos, seja na política, na cultura, entre outros setores.

“Primeiramente agradecer a Deus e ao Jornal Alagoas na Mídia pelo prêmio destaque 2023. Agradecer a minha família e a todos os meus amigos. Dedico este prêmio ao povo da minha querida Atalaia, que podem sempre contar comigo, pois estarei a disposição”, destacou o vereador Anderson Medeiros em suas redes sociais.