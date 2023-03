Em sua 9ª edição, Paixão de Cristo do CEPP será encenada em Atalaia na próxima terça-feira (4)

9ª edição da Paixão de Cristo do CEPP.

A 9ª edição do espetáculo “PAIXÃO DE CRISTO” do Centro Educacional O Pequeno Príncipe – CEPP, acontecerá em Atalaia nesta próxima terça-feira, dia 4 de abril, na Praça do Trevo, a partir das 19 horas.

O espetáculo que retrata o nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é considerado a maior ao ar livre do Estado de Alagoas, composto exclusivamente por alunos.

O evento conta com o apoio cultural da Prefeitura Municipal de Atalaia.

Este ano, o Grupo Atuar, que contará nesta edição com a participação de 50 alunos, promete grandes novidades para emocionar e encantar ainda mais o público. Serão acrescentadas duas novas cenas ao espetáculos, além de outras novidades.

Professor de Teatro e diretor responsável pelo espetáculo, Dola Rocha destaca a importância deste trabalho de evangelização através da arte.

“Sinto-me honrado em assumir a Direção desta apresentação que é considerada a maior encenação estudantil ao ar livre de Alagoas. Ressalto a importância em realizar um trabalho de evangelização através da arte. O GRUPO ATUAR leva a praça pública os últimos momentos daquele que deu a vida pela humanidade. Um espetáculo de muita emoção e envolvimento do público em geral”, destaca o Diretor Dola Rocha.