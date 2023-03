Prefeita Ceci se reúne com o Ministro dos Transportes em Brasília

Prefeita Ceci e secretário Nicollas Theotonio em reunião com o ministro Renan Filho.

Participando da 24ª edição da Marcha dos Prefeitos em Brasília, a prefeita Ceci se reuniu na manhã desta terça-feira (28), com o Ministro dos Transportes, o ex-governador Renan Filho.

Na reunião, a chefe do Executivo municipal apresentou demandas em busca de melhorias para o município de Atalaia.

“Obrigada ministro Renan Filho pela parceria e cuidado de sempre com o nosso povo. É muito importante para manter Atalaia no rumo do desenvolvimento”, destacou a prefeita Ceci em suas redes sociais.

Acompanharam a prefeita nesta reunião o secretário de Governo, Nicollas Thetonio, a secretária de Educação, Glauciane Veiga e o secretário de Transportes, Emmanoel Cavalcante.