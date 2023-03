Amigos de Ouricuri goleia o Medeiros Master e avança para as semifinais do Campeonato Intermunicipal Master.

Na manhã chuvosa deste domingo (26), no Estádio O Luizão, a equipe do Amigos de Ouricuri manteve a excelente fase no Campeonato Intermunicipal Master 2023 e goleou o Medeiros Master por 4 a 0. O resultado garantiu a classificação da equipe atalaiense para as semifinais da competição.

Da Silva duas vezes, Anderson Canhão e Rudinho marcaram na goleada do Amigos de Ouricuri. Vale destacar que o atacante Da Silva é o artilheiro isolado da competição, com 18 gols marcados.

A equipe aguarda agora o adversário da próxima fase. Como garantiu a primeira colocação geral na primeira-fase, a equipe atalaiense decide em casa os confrontos do mata-mata. Caso avance à final, a decisão será em Atalaia.