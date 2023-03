Natural de Ouricuri, Moacir Leandro foi a atração musical da festa de 30 anos do Grupo Tático da Policia Civil de AL

As comemorações pelos 30 anos do Grupo Tático da Polícia Civil de Alagoas – TIGRE, realizada no dia 19 de março, no Centro de Convenções Ruth Cardoso, em Maceió, teve como atração musical o atalaiense Moacir Leandro.

Natural do Distrito Ouricuri, o Trompete Romântico, como é conhecido Moacir, vem ganhando cada vez mais destaque no cenário da música alagoana. Desde 2022, quando se apresentou na Confederação dos Delegados de Alagoas, é presença constante em eventos realizados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Criado por Lei em 17 de maio de 1994, o Tático Integrado de Grupos de Resgate Especial (Tigre) era conhecido como Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate). Atualmente, o grupo Tigre é o segundo mais antigo da PC-AL da região Nordeste, e o quinto mais bem preparado do Brasil.