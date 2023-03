AP3 realiza ação social com a distribuição de panetones para associados e moradores do Distrito Ouricuri

Nesta última quarta-feira (22), a Associação AP3 realizou mais uma ação social, distribuindo panetones para seus associados e moradores do Distrito Ouricuri. Esta é mais uma importante ação com o objetivo de levar alimentos à mesa da comunidade.

“A falta de alimentos na mesa das famílias sempre se caracterizou como preocupação desde o momento em que a fonte de renda, empregos e salários deixou de existir na Ouricuri, com o fechamento da usina. As famílias passaram a ter dificuldades de obter seus alimentos e outros itens necessários no dia a dia”, comenta Cida da Ouricuri, presidente da AP3.

Logo após assumir a gestão da Associação, Cida da Ouricuri se mobilizou para efetivar o Projeto Reforço Alimentar. “Visando contribuir na alimentação de seus associados e moradores, buscando parcerias junto às entidades e órgãos, através da doação de produtos em beneficio da comunidade”, destacou.

Assim, o projeto segue suas metas em parceria com o Sesc Mesa Brasil, além de outras entidades, cumprindo seu objetivo solidário de distribuir alimentos à população carente e contribuindo nas questões de cidadania, onde todos tem o direito básico a uma alimentação adequada.

“Com muita satisfação a Associação agradece ao Sesc pelas doações de alimentos e o apoio da Secretaria de Assistência Social e da Prefeitura de Atalaia”, completa a presidente da AP3.