Independente Atalaia fará amistosos contra o Sport Recife em suas primeiras partidas fora de Alagoas

O Independente Atalaia fará, no próximo dia 5 de abril, as suas primeiras partidas fora de Alagoas. A equipe atalaiense visitará o Sport Recife, na capital pernambucana em partidas amistosas das categorias Sub-17 e Sub-20.

Um grande teste para o time comandando pelo Mister Wennedy Sales, em sua preparação para o Campeonato Alagoano das categorias. O Sub-17 tem previsão de início para este mês de abril.

Para o Mister Sales, o objetivo será continuar melhorando o nível de jogabilidade do elenco. “É importante buscar parâmetro para o Alagoano, contra grandes equipes podemos Testar o Elenco cada vez melhor, pois o nível de exigência aumenta e seguiremos crescendo, além de notoriedade ao clube e a cidade de Atalaia que caminham juntos na busca de revelar os talentos da região Atalaia e povoados”, destaca o comandante.

Os amistosos contra a categoria de base de uma equipe de alto nível do cenário nacional, comprova mais uma vez o sério trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção do Independente Atalaia, através do ex-jogador Ronaldo Torres. Vale destacar que o Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas.

Hoje o projeto Independente Atalaia conta com mais de 160 jovens atletas, sendo que 85% são do município de Atalaia.

O Independente Atalaia conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia, da Secretaria Municipal de Esportes, da prefeita Ceci Rocha, do secretário de Governo Nicollas Theotônio e Rodolpho Rodrigues.