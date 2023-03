Presidente da Associação AP3 representa o Distrito Ouricuri na 9° Conferência Municipal de Saúde

Cida da Ouricuri, membro do Conselho Municipal de Saúde.

Nesta última terça-feira, 21 de março, o Distrito Ouricuri se fez representar na 9ª Conferência Municipal de Saúde de Atalaia, realizada na Escola Antônio Amâncio, com a Conselheira de Saúde Cida da Ouricuri, presidente da Associação AP3.

O evento realizado em nível municipal tem sua maior importância, pois, em diversos municípios, essa ação tem sido desenvolvida. Logo em seguida terão as Conferências Estaduais e a Nacional em Brasília, onde o foco das discussões serão os direitos da população a uma melhor assistência na Saúde pelos Governos.

Na Conferencia Municipal, foram escolhidos os representantes de Atalaia para participar em Maceió e em Brasília.

“Me senti muito honrada em participar das discussões sobre a saúde de nosso município e da nossa comunidade de Ouricuri, visando o fortalecimento do SUS, que é o Sistema Único de Saúde do país”, destaca a Cida da Ouricuri, membro do Conselho Municipal de Saúde.