Aloísio Chulapa concorre na categoria Melhor Futebolista Influenciador no prêmio iBest 2023

Sucesso disparado nas redes sociais, sendo um dos nomes mais procurados quando o assunto é futebol, alegria e muita resenha, o atalaiense Aloísio Chulapa concorre ao prêmio iBest 2023 na categoria Melhor Futebolista Influenciador.

Com mais de um milhão e trezentos mil seguidores só no Instagram, o ídolo do esporte atalaiense está concorrendo com grandes nomes, como Denilson Show, Alisson Becker, Casemiro, Cafú, Zico, entre outros craques, para se classificar para a próxima fase da votação.

“Estou concorrendo o prêmio da iBest como Influenciador de Futebol. Estou muito feliz. Vota no Chula para ganhar esse prêmio. Quem votar e,se eu ganhar, vou dar danone pra todo mundo. Pra mim é um orgulho muito grande tá concorrendo a esse prêmio com esses fenômenos do futebol”, postou Chulapa em suas redes sociais.

Clique Aqui e VOTE no Aloísio Chulapa no prêmio iBest 2023.

O prêmio iBest é conhecido como um dos mais significativos do universo online brasileiro, tendo sido realizado pela primeira vez em 1995.

A premiação seleciona os maiores com um algoritmo que pesquisa e quantifica milhares de jogadores, apontando matematicamente os destaques para definir os Top 10 do país a cada ano.