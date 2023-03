Alunos da rede municipal de Atalaia recebem certificados de conclusão do programa Senai Transforma

Prefeita Ceci entrega certificado do curso Senai Transforma.

Na gestão da prefeita Ceci Rocha, estudantes da rede municipal de ensino de Atalaia, podem concluir seu ensino fundamental com um curso de qualificação profissional, dando assim o primeiro passo para o mercado de trabalho.

Com a implantação no município do programa SENAI TRANSFORMA, a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Educação, disponibilizou 600 vagas de qualificação em diversas áreas, aos alunos dos 8º, 9º e 5ª etapa da EJA diurno a partir de 14 anos.

Na manhã desta quarta-feira (22), um momento especial para a Educação de Atalaia, com a realização de solenidade de entrega dos certificados de conclusão.

O evento contou com a presença da prefeita Ceci, da secretária de Educação Glauciane Veiga, do vereador Anilson Júnior, da equipe da Semed, da gerente do Senai Benedito Bentes Renata Costa, entre outros.