Vereador Neto Acioli solicita reposição de lâmpadas e limpeza de rua no Conjunto Aloisio Nonô

O vereador Neto Acioli (PP) comemorou seu aniversário, na manhã desta quarta-feira (22), atendendo a população em seu gabinete na Câmara de Atalaia e protocolando solicitação de melhorias para o município.

Através do Ofício 002/2023, o vereador solicitou a Secretaria Municipal de Infraestrutura a reposição de lâmpadas led e limpeza de rua localizada no Conjunto Aloisio Nonô, no bairro José Paulino. A rua fica próxima a quadra de esportes desta localidade.

“Solicitei ao secretário Eraldo Brasil, que a equipe da Secretaria de Infraestrutura realize este trabalho, pois a rua se encontra totalmente as escuras. Que seja feita a reposição com lâmpadas led ou a colocação de refletores, pois os moradores estão enfrentando problemas no período noturno. Uma rua iluminada inibe assaltos e a violência”, destaca Neto Acioli.

“A rua também encontra-se sem condições de passar carro, com o mato avançando para o meio do calçamento”, completa Neto Acioli.

O vereador destacou ainda que esta solicitação foi encaminhada pelos próprios moradores. “Visitei esta rua e comprovei que precisa ser resolvido com urgência”.