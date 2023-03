Prefeita Ceci participa da 9ª Conferência Municipal de Saúde de Atalaia

Na manhã desta terça-feira (21) o Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a Secretaria de Saúde, realizou a 9ª Conferência Municipal de Saúde de Atalaia. O evento foi realizado na Escola Antônio Amâncio e contou com um grande número de participantes que se reuniram para discutir estratégias para o avanço da área de Saúde do município.

A Conferência teve como tema “Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia – Amanhã vai ser outro dia”.

Presente ao evento, a prefeita Ceci destacou que foi um momento importante para discutir e alinhar novas estratégias para que a Saúde de Atalaia continue a transformar a vida das pessoas.

“De 2021 pra cá já avançamos bastante. Sei que ainda há muito trabalho pela frente, mas me orgulho dos novos caminhos que estamos trilhando. Saúde de qualidade é um direito meu, é um direito seu”, destaca a prefeita.