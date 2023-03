Eustáquio Toledo Machado nasceu em Atalaia, em 20 de setembro de 1871. Batizado na Igreja Matriz de Nossa Senhora das Brotas, em 30 de novembro de 1872.

De família com origens em Portugal, é filho de Antônio Toledo Machado e de Maria do Carmo Toledo. Seu pai foi senhor dos engenhos Fazenda e Burarema, vereador e Intendente de Atalaia (prefeito). Seus irmãos, Joaquim Toledo Machado e Antônio Toledo Filho também foram vereadores do município.

É sobrinho do ex-Governador de Alagoas, o Barão José Miguel de Vasconcellos. Primo do médico e ex-prefeito de Atalaia, Dr. João Carlos de Albuquerque.

Serviu como tenente na 4ª Companhia da Guarda Nacional da Comarca de Atalaia, sendo nomeado através do Decreto Presidencial do dia 12 de Julho de 1893, do Marechal Floriano Peixoto.

Um dos mais importantes senhores de engenho de Atalaia e região, Eustáquio Toledo Machado foi dono do Engenho Firmeza, localizado em terras de sua Fazenda Campinas que ficava em região de divisa com o município de Cajueiro.

Casa Grande do Engenho Firmeza, na Fazenda Campinas, em Atalaia-AL.

Em quadro estatístico publicado pela Revista Brasil Açucareiro, mostra o desempenho da produção de açúcar do Engenho Firmeza no quinquênio 1927 a 1932: Com um capital de 80:000$000 e com capacidade de produção de 3.333 quilos, produziu 11.743 quilos nessas cinco safras, sendo 2.433 (1927/28), 2.389 (1928/29), 2.135 (1929/30), 2.037 (1930/31) e 2.488 (1931/32).

Conselheiro Municipal de Atalaia (vereador), Eustáquio Toledo Machado foi eleito em 1892 para o biênio 1893/94, durante a Intendência do Coronel Jacintho Medeiros. Reeleito na eleição de 1º de Julho de 1894, para o biênio 1895/96, durante a Intendência do Tenente Coronel Affonso Toledo de Albuquerque.

Em 1891, casou-se em primeiras núpcias com Júlia Medeiros de Araújo Cabral, irmã do ex-prefeito de Atalaia Eberard Eloy de Medeiros Cabral.

Dessa união nascem 13 filhos: Izabel, Cícero, Antônio, José Cabral, Rosa, Barnabé, Maria Cabral, Maria da Anunciação, Júlio, João, Maria Stella, Luiz e Eustáquio Toledo Machado Filho.

Viúvo pelo falecimento de sua esposa em 15 de setembro de 1922, Eustáquio Toledo casa-se em segundas núpcias com Izabel da Rocha Toledo, com que teve 7 filhos: Manuel, Maria Tereza, Expedito, José Toledo, Luiz, Maria Júlia e Ivo.

Seu filho homem primogênito, Cícero Cabral Toledo, foi deputado estadual e fundador da Usina Capricho. Seu João Cabral Toledo, médico renomado, que foi por vários mandatos deputado estadual e também foi ex-prefeito das cidades de Cajueiro e Capela. Seu filho Antônio, o Tonho da Campina, foi vereador de Atalaia na década de 30.

Avô de Luiz Eustáquio Toledo, falecido em 2017, e que foi por cinco vezes presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas – TCE/AL, prefeito de Cajueiro e secretário de Estado, sendo um dos responsáveis pela construção do bairro Benedito Bentes, em Maceió.

Bisavô do ex-deputado federal Sérgio Toledo Albuquerque.

Também é bisavô de Fernando Ribeiro Toledo, atual Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e também do poeta Cícero Toledo Neto, residente no bairro Bittencourt, em Atalaia.

Faleceu em 20 de dezembro de 1947, na cidade de Maceió.

“Eustáquio Toledo Machado,

Ou até Machado Toledo

Vou descobrir o segredo

Deste cidadão honrado

Por todos considerado

E sendo homem decente

Era chamado tenente

Sem nunca ter sido praça

Não era de arruaça

E honrava sua patente

Foi lá no Engenho Campina

Nos costados de Atalaia

Pegou um rabo de saia

Bela e Formosa menina

Esta foi a sua sina

Criar uns tantos rebentos

Fazendo dois casamentos

Pois viuvou do primeiro

Arranjou outra ligeiro

Pra cumprir o evento”.

Trecho do poema Saga de uma Família, do poeta Cícero Neto, publicado no Livro Poeta Daqui.

Em sua homenagem, foi colocado seu nome em uma das ruas do bairro Alto do Cruzeiro, em Atalaia. Em Cajueiro, dá nome a uma rua e a uma escola naquela cidade. Em Marechal Deodoro, o Condomínio Industrial Eustáquio Toledo, também foi uma homenagem ao ilustre atalaiense.

Eustáquio Toledo ao lado de sua esposa Izabel Rocha e rodeado pelos filhos do 1º e 2º casamento.

