Prefeitura de Atalaia leva ações de cuidado com a Saúde para a CMEI Helena de Albuquerque

Com o objetivo de cuidar da saúde dos pequenos atalaienses, a Prefeitura de Atalaia, através das Secretarias de Educação e de Saúde, realizou nesta última quinta-feira (16), mais uma etapa do programa SAÚDE NA ESCOLA com várias ações na CMEI Helena de Albuquerque, localizada no Povoado Olhos D’água.

A ação contou com a participação de pais e responsáveis, e cerca de 70 alunos da unidade de ensino.

Na oportunidade, foram realizadas roda de conversa com os pais sobre a importância da realização dos serviços da saúde em ambiente escolar, palestras educativas sobre alimentação saudável e cuidados com a higiene bucal, avaliação antropométrica, avaliação e identificação de agravos da saúde bucal, distribuição de kits de higiene bucal e realização de procedimentos na Van Odontológica.