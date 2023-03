Amigos de Ouricuri garante o primeiro lugar na fase de classificação do Alagoano Intermunicipal Master e decide em casa nas quartas de final

A vitória por 1 a 0 contra o Sport Forene, nesta última segunda-feira (13), garantiu ao Amigos de Ouricuri a primeira colocação geral na fase de classificação do Campeonato Alagoano Intermunicipal Master 2023. Visitante na última rodada, a partida foi disputada em Utinga Leão.

O gol da equipe atalaiense foi marcado pelo atacante Da Silva, artilheiro isolado da competição com 16 gols.

Com o resultado e a melhor campanha, o Amigos de Ouricuri joga as quartas de final em casa, no estádio O Luizão, no próximo dia 26. O adversário ainda será definido.

Caso consiga ir avançando de fase e chegue a grande final, a equipe do Distrito Ouricuri vai decidir o título em Atalaia.