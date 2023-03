Vereadora Lays Melo solicita abertura da Casa do Empreendedor em Atalaia

No intuito de auxiliar empreendedores e microempreendedores de Atalaia, a vereadora Lays Melo (PSC) apresentou a Indicação (01/2023), na Sessão Ordinária desta última terça-feira (14), solicitando da Prefeitura de Atalaia, a abertura da Casa do Empreendedor no município.

“Para que possamos incentivar o empreendedorismo em nosso município, como também, facilitar o acesso a serviços essenciais como a formalização de empresas, emissão de certidões, negociação de débitos e orientações jurídicas e empresariais, facilitando também parcerias empresariais, entre outras”, destaca a vereadora Lays Melo em sua justificativa.

A Indicação foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes e segue agora para análise da Prefeita Ceci e da Secretaria competente.