Prefeitura de Atalaia leva vacinação contra HPV nas escolas da rede municipal

Numa mobilização para ampliar a cobertura vacinal contra o HPV e conscientizar a população sobre a importância de imunizar contra este vírus, a Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Saúde, deu início nesta última terça-feira (14), a mais uma importante ação de promoção à saúde, em escolas da rede municipal.

O objetivo da ação é vacinar meninas e meninos de 9 a 14 anos. Para ser vacinado, o aluno deverá apresentar carteira de vacinação e CPF.

As primeiras escolas no cronograma divulgado pelo Governo Municipal, são as seguintes: E. M. Antônio Vieira (14/03), E. M. Suzana Craveiro (14/03), E. M. Francisco Pontes (15/03) e E. M. Padre Medeiros Neto (16/03).

HPV

O vírus HPV é a principal causa do câncer do colo de útero, o terceiro tipo mais frequente entre as mulheres, atrás apenas do câncer de mama e de cólon e reto. Por isso, a incorporação da vacina no calendário nacional tem o objetivo de prevenir contra essa doença e outras.