Vereador Neto Acioli aciona Equatorial que faz a troca de poste que caiu no bairro José Paulino

Uma situação de extremo perigo para moradores do bairro José Paulino, foi rapidamente resolvida após moradores entrarem em contato com o vereador atalaiense Neto Acioli (PP). Um poste localizado em frente a antiga residência do ex-prefeito Zé do Pedrinho, caiu por cima de um caminhão na manhã deste sábado (11).

Com a solicitação da população, o vereador entrou em contato com a empresa Equatorial que prontamente enviou uma equipe para realizar os procedimentos necessários para evitar uma tragédia. A equipe já está fazendo a substituição do poste danificado.

“Agradecer a empresa por rapidamente atender nosso chamado e dizer que a população de Atalaia que este vereador está sempre a disposição, para buscar solucionar, através dos órgãos competentes, melhorias para nosso município”, destaca Neto Acioli.