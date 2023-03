FAMIC participa de evento do Governo de AL em homenagem ao Dia Internacional da Mulher

A convite do Governo de Alagoas, a Fundação Amadeu Inácio (FAMIC), representada por sua presidente Lourdes Almeida, conhecida como Lourdinha do Amadeu, participou nesta última quarta-feira (8), de um evento no Palácio República dos Palmares, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

A presidente Lourdes Almeida ressaltou a importância de participar de tão grandioso evento. “É um importante reconhecimento que a Fundação Amadeu Inácio recebe do Governo de Alagoas, por seus trabalhos realizados. Isso prova nosso empenho e respeito a nossa comunidade”, destaca a presidente.

A solenidade contou com as presenças do Governador Paulo Dantas, da primeira-dama do Estado Marina Dantas, da secretária da Mulher e dos Direitos Humanos Maria Silva e demais autoridades.