Associação AP3 comemora apoio do município ao time do ECO com doação de uniforme de jogo

AP3 comemora apoio do município ao time do ECO com doação de uniforme de jogo.

A Associação AP3 participou da entrega do novo uniforme de jogo do tradicional time do Esporte Clube Ouricuri, o ECO. O material esportivo foi uma doação da Prefeitura de Atalaia, através da Secretaria de Esportes, como forma e incentivar a prática esportiva naquela localidade.

“Nossos agradecimentos a prefeita Ceci, a secretária Joana D’arck, ao seu assessor Vinicius Sabino, além das famílias que acreditam na mudança social pelo esporte, permitindo a participação de seus filhos em nosso time ECO, já consagrado pelo seu desempenho no futebol local por varias décadas”, destaca Cida da Ouricuri, presidente da Associação AP3.

Cida da Ouricuri vem atuando com passos firmes na busca de dar maior apoio junto ao município, ao estado, na Federação e outros órgãos, buscando apoio técnico, doações, equipamentos e materiais para o time.

“Esse projeto tem como meta levar o nome ECO a outros lugares, afim de mostrar nosso potencial e garra para enfrentar outros gramados e fazer a bola rolar para alegria do público. Sabemos das dificuldades, pois, nem sempre conseguimos obter o necessário no tempo desejado. Contudo, somos pacientes e perseverantes na busca do melhor para Ouricuri. Acreditamos que em 2023 vamos avançar com mais conquistas em nossos objetivos”, completa Cida da Ouricuri.