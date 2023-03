ENTREVISTA I Secretário Emmanuel Cavalcante destaca trabalho que vem sendo realizado na organização e avanço da frota de veículos a serviço do município e dos atalaienses

O secretário municipal de Transportes, Emmanuel Cavalcante participou nesta terça-feira (7), de uma entrevista exclusiva com o radialista Adaias Ferraz, para a Rádio Web do site Atalaia Pop. Na oportunidade, o secretário destacou o trabalho que vem sendo realizado na gestão da prefeita Ceci, para organização e avanço da frota de veículos a serviço do município e dos atalaienses.

O secretário destacou a qualidade do transporte ofertado aos estudantes universitários, uma referência no Estado de Alagoas. “Um compromisso firmado pela prefeita, de que iria cumprir com esses estudantes universitários que necessitam de sair de Atalaia para Maceió para fazer seu curso ou sua faculdade. Assim está sendo feito. O transporte universitário em Atalaia é hoje uma referência em Alagoas, inclusive está com 15 dias que vieram uma equipe de Rio Largo saber como é feita essa gestão. Expliquei que hoje temos uma grande quantidade de alunos e rotas que não tínhamos antes, a exemplo dos alunos do IFAL que ficavam com uma plaquinha pedindo carona e, hoje, a prefeita Ceci disponibiliza um ônibus para o IFAL Satuba, IFAL Poço e IFAL Benedito Bentes”.

Emmanuel Cavalcante explicou que a Secretaria adota uma programação para organizar a disponibilidade deste serviço aos estudantes atalaienses. “Temos a carteira que é feita semestralmente, renovada de seis e seis meses para evitar o caroneiro. Para que vai fazer estágio, entregamos uma carteira integral que lhe dá o direito de ir e vir em qualquer horário no ônibus universitário”.

Confira, logo abaixo, a entrevista na íntegra (em áudio):