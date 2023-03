Na Semana da Mulher, Prefeitura de Atalaia inicia programação especial com palestras, cursos e momentos de autocuidado.

A Semana da Mulher em Atalaia iniciou nesta segunda-feira (6) com uma programação bem especial para todas as mulheres. Realizada pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Assistência Social, a programação conta com palestras, cursos e momentos de autocuidado.

Segundo a prefeita Ceci, a programação iniciada nesta segunda, vai até sexta-feira, dia 10, e foi pensada para todas as mulheres. "Preparamos uma programação muito especial para falarmos sobre empoderamento feminino, saúde da mulher, autoestima, além de momentos como autocuidado".

A prefeita Ceci também destacou que algumas palestras também vão abordar os direitos das mulheres e os mecanismos de proteção delas. “Diante dos casos de violência doméstica que vemos em todo país, é importante que todas saibam quais são os direitos e como elas podem se proteger”.

Confira a programação completa abaixo:

Dia 06/03 (Segunda-feira)

*Palestra: Autoestima feminina: como o amor próprio pode te libertar.

Local: Clube de Ouricuri às 15:00h

*Oferta de Curso gratuito de automaquiagem.

Local: Clube de Ouricuri às 15:30h

Dia 07/03 (Terça-feira)

Palestra com o grupo de idosas do CRAS.

Tema: Empoderamento da Mulher na terceira idade.

Local: Clube Social Atalaiense às 08:30h.

Dia 08/03 (quarta-feira)

*Palestra: Mulher com deficiência e seu espaço na sociedade.

Local: CRAS às 9:00h.

*Dia de beleza no CRAS às 9:30h:

*Corte de cabelo;

*Designer de sobrancelha;

*Limpeza de pele;

*Pintura de unha;

*Chapinha;

*Escova;

*BabyLiss;

*Maquiagem.

Palestras com equipe CREAS:

*A importância do autocuidado feminino.

*A trajetória das lutas e conquistas de direitos da mulher.

local: Jenipapeiro às 10:00h.

*Palestra: A importância do Esporte na Saúde da Mulher.

Local: Quadra Raimundo Nonato às 16:30h.

*Aulão de dança.

Local: Quadra Raimundo Nonato às 17:00h.

Dia 09/03 (quinta-feira)

Entrega de lembrancinhas para as mulheres acompanhadas pelo Programa Criança Feliz, às 9:00h nas residências.

*Treinamento Funcional para Mulheres.

Local: Vila José Paulino (Praça Zé do Pedrinho) às 16:30h.

Dia 10/03 (Sexta-feira)

Palestra com equipe CREAS:

Tema: Mecanismos de proteção à mulher.

Local: Escola Suzana Craveiro no Conj. Deus é Fiel, às 9:30h.

Dia de beleza:

*Corte de cabelo;

*Designer de sobrancelha;

*Limpeza de Pele;

*Pintura de unha;

*Chapinha;

*Escola;

*BabyLiss;

*Maquiagem