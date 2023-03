Associação AP3 participa de visita técnica e orientativa da CONAB para reforçar seu projeto “Reforço Alimentar”, no Distrito Ouricuri.

A Associação AP3 esteve reunida nesta ultima sexta-feira, 03 de março, com representantes da Companhia Nacional de Abastecimento – CONAB e da Cooperouricuri. Na oportunidade, foi realizada uma visita técnica orientativa (VTO) para os procedimentos a serem adotados no recebimento de alimentos neste ano 2023 a favor das famílias cadastradas pela referida Associação.

Essa ação faz parte do importante projeto da AP3 de "Reforço Alimentar" que vem sendo executado com doações de outras entidades como o SESC Mesa Brasil, como também do Governo Federal na sua politica de distribuição de alimentos.

Esse momento é fruto do planejamento feito no ano passado (2022), onde houve o cadastramento da Associação AP3 junto a CONAB, sob coordenaçãoo local da Cooperativa. “Irá trazer grandes benefícios na complementação da dieta alimentar das famílias, além de gerar economia e renda aos produtores da agricultura familiar”, destaca Cida da Ouricuri, presidente da AP3.

Cida da Ouricuri destaca que estes produtores terão opção de venda a Conab/Cooperouricuri de suas safras. “Os produtos serão entregues a Associação que irá repassar às famílias cadastradas, com base em cronogramas. Com isso, a Associação mantem seu compromisso de assistência social as famílias, com distribuição de alimentos e acolhimento do nosso público local, buscando o apoio de órgãos municipais, estaduais e federal a favor de seus projetos”, ressalta a presidente da AP3.

“Nossos parabéns e agradecimentos a Cooperativa pelo trabalho realizado junto aos agricultores assentados e cooperados de nossa comunidade Ouricuri, a favor do processo produtivo e escoamento das safras obtidas”, completa Cida da Ouricuri.