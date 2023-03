Vereador Neto Acioli solicita 12 km de pavimentação asfáltica em estrada que liga a BR 101 a AL 210, passando pela Copervales

Durante a Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Atalaia, realizada na manhã desta última terça-feira (7), o vereador Neto Acioli apresentou três requerimentos de sua autoria, solicitando 12 quilômetros de pavimentação asfáltica, ligando a BR 101 a AL 210.

Caso seja atendida, obra irá beneficiar duas das principais geradoras de empregos em Atalaia, a Copervales Agroindustrial e a Atalaia Mineração, ajudando em um melhor escoamento de seus produtos.

“A realização desta pavimentação ajudará bastante o escoamento do açúcar e seus derivados, como também no transporte de seus colaboradores. Nos tempos de chuva, nesta região fica com bastante dificuldade em fazer o transporte”, destaca o vereador em sua justificativa.

Todos do mesmo teor, o Requerimento 01/2023 foi endereçado ao Governador Paulo Dantas, o Requerimento 02/2023 ao Ministro dos Transportes Renan Filho e o Requerimento 03/2023 ao secretário do SETRAND Mosart Amaral.

Os requerimentos foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes.