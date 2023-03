ENTREVISTA I Vereadora Janaína do Cal destaca projetos e ações voltadas para as mulheres atalaienses

Na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, a entrevistada da vez da Rádio Atalaia Pop foi uma das mulheres destaques na sociedade atalaiense, a advogada e vereadora Janaína do Cal. A entrevista foi concedida na manhã desta última terça-feira, 7 de março.

Ao radialista Adaias Ferraz, a vereadora destacou seu trabalho no Legislativo de Atalaia, em especial, projetos e ações voltadas para as mulheres atalaienses.

“Enquanto parlamentar, apresentei grandes e importantes projetos aqui na Casa, que hoje já foram sancionados e são leis. A Lei do Código do Sinal Vermelho, de proteção aquela mulher que está sofrendo violência. Fui autora da Lei que criou a Comissão dos Direitos da Mulher Atalaiense e o Conselho da Mulher. Autora, desde 2016, da Lei Maria da Penha vai à escola, em alusão ao Agosto Lilás, onde promovo palestras e eventos nas escolas, enfatizando esse tema que ainda é tão grande em nosso Estado, que é a violência doméstica”, destaca Janaína.

A vereadora informou que estará lançando mais um grande projeto social de sua autoria, que é o Todas Por Uma. “De início vamos contemplar as mulheres do Distrito Branca. Esse projeto vai levar atividade física para as mulheres, onde também vamos dar assistência jurídica, médica e toda assistência que as mulheres tanto precisa”.

“Nós atalaienses que temos o privilégio de termos uma prefeita mulher, uma vice-prefeita mulher. A Câmara representada por duas grandes mulheres. E, hoje, Atalaia representada por uma grande mulher que é a deputada Fátima Canuto. A força da mulher na política tem realmente transformado a vida das pessoas”, comenta a vereadora Janaína do Cal.

Confira logo abaixo, a entrevista na íntegra: