Presidente da Associação AP3, Cida da Ouricuri representa o Distrito Ouricuri no Conselho Municipal de Assistência Social

Presidente da AP3, Cida da Ouricuri representa o Distrito Ouricuri no CMAS.

Nesta última quinta-feira, 02 de março, foi realizada no Gabinete da Prefeita Ceci, a posse dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) para o período de 2023/2024. A solenidade contou com a presença da Prefeita, da Secretária de Assistência Social Valéria Araújo e dos conselheiros.

A comunidade do Distrito Ouricuri tem seu representante no Conselho. Cida da Ouricuri, presidente da Associação AP3, agradeceu aos votos obtidos para participar do CMAS e pabenizou aos demais conselheiros por essa nobre missão.

“Junto com os demais conselheiros eleitos, vamos poder contribuir no acompanhamento, avaliação e fiscalização das ações de Assistência Social, realizadas pelo Governo Municipal e demais entidades, em prol da população de Atalaia”, destaca Cida da Ouricuri.

O Conselho Municipal de Assistência Social é uma instancia normativa e deliberativa, com participação de entidades sociais comunitárias, com relevantes serviços prestados as comunidades de Atalaia, eleitas, para o desempenho dessa importante atividade.