Nos pênaltis, Juventus derrota o Unidos da Vila e é campeão do Campeonato Atalaiense de Futebol Master 2023

A grande final do Campeonato de Futebol Master de Atalaia foi realizada na tarde deste último sábado (4), no Estádio O Luizão, com uma disputa emocionante entre os times do Unidos da Vila e Juventus.

O Juventus conquistou o título com uma vitória nos pênaltis por 3 a 1. No tempo normal, empate por 1 a 1, com Francisco Lúcio (Chiquinho) marcando para o Unidos da Vila e Adilson Almeida para o Juventus.

O grande destaque da competição ficou com o craque do Unidos da Vila, o Chiquinho, artilheiro e escolhido o melhor jogador do campeonato.

O Campeonato de Futebol Master foi organizado pela Prefeitura de Atalaia, através de sua Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, para os futebolistas veteranos do município e reuniu cinco equipes: Futebol Fitness, Bola Murcha, Girador, Unidos da Vila e Juventus.