Cantor atalaiense Juninho Love foi destaque no Carnaval de Alagoas

Juninho Love foi considerado a revelação do Carnaval 2023 em Alagoas.

No retorno da folia, após dois anos sem a realização da festa mais popular do Brasil, por conta da pandemia, um artista atalaiense foi um dos grandes destaques do Carnaval em Alagoas.

Juninho Love animou foliões de norte a sul do Estado, sendo atração principal de blocos e demais eventos carnavalescos nas cidades de Atalaia, Taquarana, Maribondo (Mata Verde), Praia do Francês em Marechal Deodoro e na capital Maceió. Também animou as previas de Carnaval em Coruripe e Capela.

Em Atalaia, no dia 18, fez toda galera pular de alegria, animando o evento CarnaChulapa, organizado pelo ídolo do esporte atalaiense, Aloísio Chulapa.

“Retomar o Carnaval foi abrir uma nova história pra sociedade. A maior festa popular do mundo só se ver no Brasil e esse ano foi fantástico, ver sorrisos e abraços, alegria contagiante, e, além de tudo, ser considerado a revelação do carnaval 2023 é resultado de muito amor pela música”, destaca Juninho Love.

Parabenizamos o artista da terra, sem esquecer de destacar toda a equipe que acompanhou Juninho Love nesses dias de folia:

Músicos:

Guto Batera (baterista)

Erivaldo (percussionista)

Chocolate (percussionista)

Geyslan (percussionista)

Jairo Bass (baixista)

André Calé (tecladista)

Juninho Love (voz e guitarra)

Ficha técnica:

Monique Hellen (produtora executiva)

Dola Rocha (produtor executivo)

Thayse (produtora de palco)

Jino (produtor de imagens e leds)

Choquito (Staff)

Julho César / Wagner (tec. de áudio)

Carlos (motorista)