ENTREVISTA I Vereador Rudinho Rodrigues fala sobre retorno aos trabalhos legislativos e destaca avanços em Atalaia

Um dos destaques da atual Legislatura, o vereador atalaiense Rudinho Rodrigues, recebeu em seu gabinete na manhã desta última terça-feira (28), o radialista Adaias Ferraz, em um bate-papo exclusivo para a Rádio Atalaia Pop.

Na oportunidade, o vereador destacou a expectativa do retorno aos trabalhos na Casa Hilton Agra de Albuquerque, após o período de recesso. “Retornamos hoje já com muito trabalho, onde iremos apresentar várias Indicações. Nesse recesso, passei estudando as necessidades do município, onde vamos apresentar Projetos de Lei”, destaca o vereador.

Vereador recordista de votos em uma única eleição, Rudinho é também o que mais apresentou Projetos de Lei na atual Legislatura. São sete PL já aprovados e sancionados pela prefeita Ceci.

“Apesar de ser o meu primeiro mandato, já sou o vereador que mais aprovou Leis aqui no município. Vamos seguir nessa dinâmica de fazer as Indicações visando a melhoria do município e do cidadão atalaiense. Vai ser um ano de muito trabalho”, comenta o vereador Rudinho.

Líder do Governo Ceci Rocha na Câmara de Vereadores, o vereador comentou também sobre a atual gestão municipal.

“Me sinto confortável de tá nessa posição, pois estamos diante de uma gestão que está fazendo um trabalho sério. Quando se tá a frente de uma gestão que está prejudicando o município, é ruim, mas nesses dois anos o que a prefeita Ceci mostrou foi trabalho e evolução em todos os índices do município”, ressaltou o vereador, elogiando o trabalho realizado pela prefeita de Atalaia.

“O município está indo bem e tenho certeza que nesses dois últimos anos, Atalaia vai crescer ainda mais, pois o trabalho está sendo feito com responsabilidade, com seriedade e com compromisso com o dinheiro público do nosso município. As contas pagas e os salários todos em dia. Algo que não éramos acostumados nas gestões anteriores”, ressaltou Rudinho Rodrigues.

Confira logo abaixo, a entrevista na íntegra: