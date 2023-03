Dona Bedy: Família de uma das professoras pioneiras em Atalaia realiza sorteio beneficente de residência no município

A história da educação no município de Atalaia é marcada por grandes nomes, entre eles, a senhora BENEDITA BASTOS, mais conhecida como Professora Dona Bedy, umas das pioneiras do ensino médio no município, no Colégio Dr. João Carlos e no Colégio Cenecista Nossa Senhora das Brotas.

Natural de Capela, veio residir em terras atalaienses após seu casamento com o senhor José Ferreira da Silva, o Braguinha, onde constituiu família e conquistou inúmeras amizades, principalmente, no ambiente escolar, que sempre foi uma das suas grandes paixões.

E, foi ensinando com amor, que contribuiu ao longo de quatro décadas, para a formação educacional de um grande número de atalaienses, sem distinção, desde os mais humildes, até figuras importantes da política de Atalaia e da sociedade em geral, a exemplo do atual Procurador do Estado de Alagoas, o Dr. Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

Hoje com 90 anos de idade e acometida de uma grave demência e Alzheimer, que evoluiu rapidamente logo após o falecimento de sua filha Aurora Virgínia, em 2008, após um grave AVC.

Suas filhas Aurora (em memoria) e Verônica revessavam os cuidados com Dona Bedy. Com saúde bastante debilitada, a ilustre professora reside atualmente com sua filha Verônica em Maceió. “Está muito difícil administrar tudo sozinha, em todos os sentidos”, revela Verônica.

Em razão disso, a família está promovendo um SORTEIO BENEFICENTE da residência localizada no município de Atalaia. Um belo sobrado, com ótima localização na Avenida Silvestre Péricles, centro da cidade, próxima a Praça do Mapa.

Interessados em fazer sua pré-reserva e participar deste ato de solidariedade e reconhecimento da importância histórica de Dona Bedy para nossa Atalaia, deve entrar em contato pelo WhatsApp 82 9654-1431 ou CLIQUE AQUI, para saber mais informações sobre o sorteio, que terá um número limitado de cupons.

O site Atalaia Pop apoia este sorteio beneficente!

“Muito obrigada a todos e a todas atalaienses e amigos de Atalaia que serão solidários com este ato de empatia com o próximo. Desde já, venho agradecer a quem está comprando sua participação no sorteio e sendo solidário ao divulgar”, destaca Verônica.

Sorteio previsto para ser realizado no dia 30/04/2023, podendo ser prorrogado para alcançar a meta definida.