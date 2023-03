Vereador Marcos Rebollo solicita ao Executivo que elabore o Projeto de Lei do PCC da Guarda Municipal

Na abertura dos trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Atalaia em 2023, durante a sessão ordinária realizada nesta última terça-feira (28), o vereador Marcos Rebollo solicitou a prefeita Ceci, a elaboração de um Projeto de Lei para implantação do PLANO DE CARGOS E CARREIRA DA GUARDA MUNICIPAL – PCC.

Autor da proposta, o vereador Marcos Rebollo, que é Guarda Municipal na cidade de Pilar, ressaltou que o PCC é uma luta antiga da categoria. “Esse Projeto de Lei, após aprovado, vai valorizar o guarda e vai beneficiá-lo durante o exercício de sua função e também na aposentadoria”, destaca o vereador.

Sempre uma voz muito atuante na busca de melhorias para o GCM de Atalaia, Marcos Rebollo lembrou também da mais recente conquista, que foi o aumento de 30% do risco de vida, totalizando assim o tão sonhado 100%.

“Fechamos o ano de 2022 com chave de ouro, com a prefeita aceitando a Indicação do vereador Marcos Rebollo, aquele que tanto briga pela categoria da Guarda Municipal e também de outras categorias. Além de ter os 100% de risco de vida aprovado, nós a enquadramos entre as seis Guardas Municipais do Estado de Alagoas. Parabenizar e agradecer a prefeita por ter atendido a Indicação do vereador. Uma Indicação que já estava velha lá no Executivo, mas que este aqui nunca desistiu de trazer esse beneficio para o GCM de Atalaia”, comentou Marcos Rebollo.