Município de Atalaia é selecionado pela USP e AMA para projeto de melhoria da educação pública.

Atalaia foi um dos dez municípios alagoanos selecionados para participar do projeto da Universidade de São Paulo (USP) para melhorar a educação na região. A Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) recebeu nesta última segunda-feira (27), o titular da Cátedra, Mozart Neves Ramos, a secretária de Educação de Atalaia Glauciane Viega e demais secretários municipais das cidades selecionadas, para apresentar o projeto.

Com base nos dados de educação e desigualdade da região, o projeto propõe mudanças na gestão pública para oferecer subsídios e melhorar a aprendizagem e reduzir a desigualdade educacional nas redes municipais de ensino.

Além de Atalaia, os outros municípios selecionados são: Pão de Açúcar, Cacimbinhas, Olho d’Água das Flores, Piranhas, Jacuípe, Feliz Deserto, Pilar, Quebrangulo e Paripueira. A professora Ana Dayse Dorea e o técnico da AMA, Luiz Geraldo, irão coordenar o projeto em Alagoas. Mozart ressaltou que o projeto não conseguirá atender a todos os municípios alagoanos, mas os selecionados podem se tornar multiplicadores, capacitando técnicos para aplicar as técnicas e tomadas de decisões.

Os critérios de seleção dos municípios foram explicados pela professora Ana Dayse, enquanto Luiz Geraldo se colocou à disposição para auxiliar os secretários e prefeitos. A parceria envolve o uso de técnicas e métodos estatísticos para análise dos dados e índices educacionais dos municípios, o acesso às pesquisas, cursos e materiais produzidos pela Cátedra, o compartilhamento de conhecimento para plena utilização dos principais portais de dados educacionais, como o QEdu Gestão e o Atlas da Educação, e a participação em uma rede colaborativa com outros municípios parceiros da Cátedra. O projeto tem parceria de diversas empresas como Mind Lab e Vivo.

Sobre a Cátedra

A Cátedra Sérgio Henrique Ferreira é uma iniciativa do IEA-RP financiada pelo Santander Universidades que mobiliza pesquisadores e instituições em torno da contribuição efetiva com políticas públicas em cidades de médio porte. Seu foco atual é a educação, integrando instituições e iniciativas locais para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. A Cátedra também desenvolve projetos nesse sentido com outros parceiros, como a B3 Social.