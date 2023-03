Independente Atalaia cumpre requisitos e está inscrito para participar do Campeonato Alagoano Sub-17 2023

A Federação Alagoana de Futebol (FAF) divulgou nesta segunda-feira (27), a lista com 26 clubes que estão inscritos para a disputa do Campeonato Alagoano Sub-17 2023, entre eles, o Independente Atalaia.

A equipe atalaiense cumpriu todos os requisitos de participação no Conselho Arbitral da competição, com a indicação de estádio, sistema válido e inscrição de número mínimo de atletas conforme exigido no ato de abertura de inscrição. A data do Conselho Arbitral será divulgada em breve.

Confira a lista: ASA (Arapiraca), Coruripe (Coruripe), Atlético Alagoano (Maceió), Cruzeiro (Arapiraca), Independente Atalaia (Atalaia), Murici (Murici), CRB (Maceió), CSA (Maceió), Zumbi (União dos Palmares), Azzurra (União dos Palmares), Santa Cruz (Maceió), CSE (Palmeira dos Índios), FF Nova Cruz (Pilar), Canoense (Lagoa da Canoa), Guarany (Maceió), Dínamo (São Miguel dos Campos), Penedense (Penedo), Sport MDO (Teotônio Vilela), Liga do Sertão (Delmiro Gouveia), CEO (Olho D'água das Flores), Atlético Metropolitano (Maceió), Talismã (Olho D'água das Flores), Ubertec (Rio Largo), UNEC (Maceió), Desportivo Aliança (Junqueiro) e Guarani de Paripueira (Paripueira).

Na temporada passada, o CRB levou a melhor no Clássico das Multidões contra o CSA na final e ficou com o título.

A presença constante nas competições de base, reforça mais uma vez o sério trabalho que vem sendo desenvolvido pela direção do Independente Atalaia, através do ex-jogador Ronaldo Torres. Vale destacar que o Independente foi fundado em 2021, para fortalecer o futebol no município e formar atletas.

A equipe conta com o apoio total da Prefeitura de Atalaia e da Secretaria Municipal de Esportes.