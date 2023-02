Versão on-line do livro Origem dos Nomes dos Municípios Alagoanos é disponibilizada

Obra pode ser lida no site do Governo ou baixada de forma gratuita na Estante Virtual da AMA.

Lançado pelo Governo de Alagoas, em celebração dos 42 anos da Associação dos Municípios Alagoanos, o livro está disponível para ser lido no espaço virtual no site do Governo ou baixado de forma gratuita na Estante Virtual da AMA. Para baixar a obra clique aqui.

Ao longo de suas 280 páginas, a obra apresenta o gentílico que identifica os naturais de cada cidade; dados históricos do estado de Alagoas e informações estatísticas e geográficas, constituindo uma boa e atualizada fonte de pesquisa, inclusive para a comunidade escolar.

A publicação traz ainda fatos interessantes que deram origem aos nomes de cada um dos 102 municípios alagoanos, com pesquisa e texto da museóloga e pesquisadora Cármem Lúcia Dantas e ilustrações a partir do acervo do repórter fotográfico José Ronaldo e dos arquivos da Secretaria de Comunicação de Alagoas (Secom). Na apresentação, além do governador Paulo Dantas, a obra traz textos do secretário de Comunicação, Joaldo Cavalcante, e do presidente da AMA, Hugo Wanderley.

