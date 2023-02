Prefeita Ceci arrasta multidão no último dia de Carnaval em Atalaia

Não faltou alegria no último dia do Carnaval em Atalaia, Alagoas. A Turma do Cangaceiro e Guinho Farra levaram milhares de pessoas às ruas do município. A prefeita Ceci comemorou a retomada da festa após dois anos sem pandemia e disse que o carnaval em Atalaia já é um dos maiores de Alagoas.

Ontem, além do trio, nove, dos 38 blocos apoiados pela Prefeitura desfilaram. Alguns deles receberão uma premiação em dinheiro.

Mais tarde, no maior bloco de Atalaia, a Turma do Cangaceiro e Guinho Farra arrastaram uma multidão pelas ruas. A prefeita Ceci relembrou que ela havia prometido que, se eleita, a Turma do Cangaceiro tocaria no Carnaval e que Atalaia vive um novo momento.

"De lá pra cá, muita coisa mudou. Tentam imitar, tentam copiar, mas pra chegar até onde eu cheguei, aguentar o que aguento todos os dias, tem que caminhar muito. Atalaia mudou e tem saúde, assistência, educação de qualidade", reforçou.

Ressaca do Carnaval

A prefeita também ressaltou que no próximo domingo (26) haverá a ressaca do carnaval. A concentração será às 16h, na Rua Marechal Deodoro. Quem vai comandar a festa é a Banda Seeway.