Cruzeiro Atalaia está a um passo de garantir o acesso à Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7

A equipe do Cruzeiro Atalaia está muito próxima de garantir uma das vagas na Série B do Campeonato Alagoano de Futebol 7, competição organizada Super Liga Alagoana.

É que em jogo válido pelas oitavas de final da Série C, disputada na noite do último dia 12 de fevereiro, na Arena Ouro Preto, em Maceió, a equipe atalaiense derrotou o Santa Helena FC pelo placar de 7 a 4.

O grande destaque da partida foi o atleta do Cruzeiro Atalaia, Bruno Juvino.

A partida que pode garantir o acesso será contra o Piratas da Bola, no próximo dia 26, na Arena Ouro Preto em Maceió, com transmissão ao vivo pelo canal no Youtube da SLAF7 TV.