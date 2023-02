Santuário na Fazenda Boa Sorte é nova atração em Atalaia

Desde o fechamento do Santuário Santa Tereza, em Atalaia, quase um mês atrás, por decisão judicial, que causou enorme prejuízo ao turismo local, as agências de viagens que já tinham centenas de reservas para janeiro e fevereiro e de ter criado uma enorme crise social com mais de 50 pessoas desempregadas, a busca por um novo destino no município parece ter chegado ao fim. A reabertura oficial, neste sábado (21), da Fazenda Boa Sorte, no povoado de Olhos D’água, é um novo santuário ecológico que abriga fauna e flora da Mata Atlântica.

A Fazenda Boa Sorte tem mais de 25 anos de história, e já recebia visitantes ao longo de todo o ano, aberta apenas nos finais de semana e feriados. Sua área verde possui cerca de 300 hectares, muitos deles destinados ao turismo, o que a torna uma meta interessante para o turista bate e volta de Maceió e pessoas de toda a região. Portanto, a 1km da entrada da antiga Usina Uruba, a fazenda Boa Sorte é a nova atração de Atalaia.

Em seus 300 hectares, com muitas nascentes de água mineral, a fazenda possui uma enorme piscina natural, um açude, um pesque- pague com muitas tilápias e até uma pequena cachoeira com muitas trilhas. Oferece ainda passeios de cavalo. Possui ainda pequena estrutura hoteleira com chalés e suítes, pronto para receber hóspedes, onde celular e wi-fi funcionam normalmente.

O melhor da descoberta deste novo destino turístico, é que a reabertura, neste sábado, contará com o serviço de bar e restaurante da Tia Sil, famosa internacionalmente pelos seus deliciosos caldinhos afrodisíacos e seus pratos criativos, que depois de ter sido proibida de continuar com seu trabalho no Santuário Santa Tereza, é nova “cara” do Santuário Ecológico da Fazenda Boa Sorte.

Para mais informações no Instagram @fazendaboasorte4 e @caldinhodatiasil

Reserva na Fazenda Boa Sorte é a nova descoberta do turismo ecológico na região de Atalaia - Foto: Divulgação