PGJ Márcio Roberto será agraciado com a Comenda Rodriguês de Melo em razão de sua atuação no combate à pandemia

O procurador-geral de Justiça, Márcio Roberto Tenório de Albuquerque, será agraciado com a Comenda Rodriguês de Melo. Iniciativa do Colégio de Procuradores de Justiça, ela é conferida a personalidades conceituadas como “Amigo do Ministério Público Alagoano”. A honraria será concedida ao chefe da instituição em razão da atuação dele durante a pandemia da Covid-19.

A Resolução CPJ nº 6/2023, que concede a comenda, está publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (17) e foi assinada pelo procurador-geral de Justiça em exercício, Lean Araújo. Em sua justificativa, o Colégio de Procuradores justifica a outorga em razão da “excelente gestão do agraciado à frente do Ministério Público do Estado de Alagoas, notadamente durante o enfrentamento da pandemia causada pelo Covid-19, bem como pelas boas práticas institucionais, que elevaram a qualidade e a presteza dos serviços prestados à sociedade alagoana.

A concessão da Comenda Rodriguês de Melo foi deliberada pelo colegiado durante a 4ª reunião ordinária de 2023. Há mais de 20 anos, ela não era outorgada.

“Sinto-me surpreso, feliz e honrado com a homenagem. Durante todo esse tempo de pandemia, trabalhamos incansavelmente para cuidar da vida dos alagoanos. Dentre outras coisas, criamos uma força-tarefa para acompanhar de perto os efeitos da crise sanitária, fiscalizamos a aplicação de recursos públicos destinados ao combate ao período pandêmico, formalizamos acordos para a redução nas mensalidades escolares, cobramos a ampliação de leitos e a aquisição de equipamentos para os hospitais e recomendamos a compra de vacinas. Foi um trabalho árduo para proteger a saúde de cada cidadão”, declarou Márcio Roberto Tenório de Albuquerque.

Ainda será definida a data de entrega da Comenda Rodriguês de Melo.